«Я скрывал кое-что о себе всю жизнь». Айзек Хамфрис совершил каминг-аут

Австралийский центровой Айзек Хамфрис, выступающий за «Мельбурн», публично заявил, что он гей.

«Я многое понял о себе в это межсезонье. Я знал, что если присоединюсь к команде и начну сезон, мне придется быть тем, кто я есть, и я больше не смогу прятаться, потому что я проделал большую работу внутри себя и не смогу вернуться назад в чулан.

Я скрывал кое-что о себе всю жизнь, от всех, кого люблю, а иногда даже от себя. Это правда, которую я долгое время отрицал, но теперь я готов признаться всем, что я гей», – сказал 24-летний игрок.

По словам клуба, Хамфрис – единственный открытый гей среди профессиональных баскетболистов в мире.

В сезоне-2018/19 Хамфрис выступал в за «Атланту».

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