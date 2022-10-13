Чесноков о допуске россиян на Australian Open: «Получается, каждый турнир должен благословение давать что ли? Спорт должен быть вне политики»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Australian Open допустит игроков из России и Беларуси в нейтральном статусе.

«Наверное, прежде чем Australian Open допустил наших спортсменов до участия в турнире, они спросили: «Вы к нам с пулеметами и автоматами приедете?» На что наши ребята ответили: «Нет, с ракетками». Поэтому допустили российских теннисистов. Да, сейчас идут какие-то сдвиги по участию наших игроков в каких-то турнирах.

Мне рассказывала Азаренко, что разговаривала с Ястремской и та перед их матчем хорошо общалась Викторией – интересовалась семьей, детьми и многим другим. Но после игры Ястремская не пожала руку Азаренко и показала всему миру свое неуважение и политическую позицию. Это сумасшедший дом! Даяна показала, что в каких-то моментах на корте она не человек. Такие действия сделают лучше мир или отношения между людьми?

Не знаю, побудят ли действия Australian Open другие мировые спортивные ассоциации к допуску наших атлетов до международных соревнований. Сейчас в последнее время все так накалилось и обострилось, что тяжело давать какую-то оценку. Получается, что Australian Open дает благословение российским спортсменам участвовать в их турнире. Так быть не должно, каждый турнир должен благословение давать что ли? Спорт должен быть вне политики», – цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Отметим, что организаторы Australian Open придерживаются мартовских принципов ITF о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом. Никаких отдельных консультаций по этому вопросу не было.

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