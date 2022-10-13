Чесноков о допуске россиян на Australian Open: «Получается, каждый турнир должен благословение давать что ли? Спорт должен быть вне политики»

Теги Australian Open ATP WTA Андрей Чесноков Политика Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Australian Open допустит игроков из России и Беларуси в нейтральном статусе.

«Наверное, прежде чем Australian Open допустил наших спортсменов до участия в турнире, они спросили: «Вы к нам с пулеметами и автоматами приедете?» На что наши ребята ответили: «Нет, с ракетками». Поэтому допустили российских теннисистов. Да, сейчас идут какие-то сдвиги по участию наших игроков в каких-то турнирах.

Мне рассказывала Азаренко, что разговаривала с Ястремской и та перед их матчем хорошо общалась Викторией – интересовалась семьей, детьми и многим другим. Но после игры Ястремская не пожала руку Азаренко и показала всему миру свое неуважение и политическую позицию. Это сумасшедший дом! Даяна показала, что в каких-то моментах на корте она не человек. Такие действия сделают лучше мир или отношения между людьми?

Не знаю, побудят ли действия Australian Open другие мировые спортивные ассоциации к допуску наших атлетов до международных соревнований. Сейчас в последнее время все так накалилось и обострилось, что тяжело давать какую-то оценку. Получается, что Australian Open дает благословение российским спортсменам участвовать в их турнире. Так быть не должно, каждый турнир должен благословение давать что ли? Спорт должен быть вне политики», – цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Отметим, что организаторы Australian Open придерживаются мартовских принципов ITF о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом. Никаких отдельных консультаций по этому вопросу не было.

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