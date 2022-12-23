Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Цибоной»
В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги встретятся хорватские клубы «Задар» и «Цибона».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Партизан Сербия – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-2, ФМП Сербия – 8-3, Задар Хорватия – 7-4, Будучность Черногория – 7-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-6, Морнар Бар Черногория – 4-7, Студентски Центар Черногория – 4-7, Цибона Хорватия – 4-7, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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