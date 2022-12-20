Ален Смаилагич – о раннем возвращении после травмы: «Решил не слушать докторов. Не могу смотреть за игрой со стороны»

Бигмен « » признался, что не стал слушать медицинский персонал и решил вернуться на площадку раньше времени.

23 ноября Смаилагич получил разрыв сухожилия безымянного пальца правой руки, клуб объявил, что игрок пропустит 6 недель.

Смаилагич вернулся в дерби с «Црвеной Звездой» 29 ноября, после чего принял участие еще в трех матчах.

«Когда я получил травму пальца, все говорили мне, что я должен взять паузу, все доктора. Однако во время этих разговоров я открыто заявил, что готов взять на себя ответственность, потому что больше не могу сидеть и смотреть матчи как болельщик. Я много работал в межсезонье, набрал форму, не хочу ее растерять. А еще я являюсь частью команды и хочу оставаться ею», – заявил экс-игрок НБА.

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