Бывший игрок НФЛ Девин Фанчесс хочет попасть в НБА

Теги НБА фото НФЛ Каролина Девин Фанчесс Баскетбол

Бывший ресивер «Каролины» Девин Фанчесс заявил, что собирается попробовать свои силы в баскетболе и готов для этого отправиться за границу.

«Я люблю баскетбол. Мне всего 28 лет. Я еще способен пройти через это.

Я знаю, что сначала мне придется поиграть за границей, записать видео. Но в детстве моей мечтой было играть в НБА. Это моя цель, и я добьюсь ее», – сказал Фанчесс в интервью Bally Sports.

28-летний игрок не выступает в НФЛ с 2019 года.

Фото: NBACentral.

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1 комментарий

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Archer_Great
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Нууууу.....если хайп вокруг этого не разведет (а откуда бы ему взяться, если Фанчес не особо то и знаменит, тем более в Европе, да и с радаров пропал уже 3 года как), то попасть в какой-нибудь нормальный клуб Старого света - архисложная задача. Поехал бы в Австралию хотя бы для начала, или даже в Тайвань - чисто чтобы хоть что-то в резюме появилось. А то ведь даже будет непросто в какую-нибудь вторую лигу Германии попасть.
В общем, имхо, крайне маловероятно, что мы его даже в Европе хоть где-то услышим, не говоря уж о НБА. Ошибусь - буду только рад за человека, правда)
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