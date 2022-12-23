Бывший игрок НФЛ Девин Фанчесс хочет попасть в НБА
Бывший ресивер «Каролины» Девин Фанчесс заявил, что собирается попробовать свои силы в баскетболе и готов для этого отправиться за границу.
«Я люблю баскетбол. Мне всего 28 лет. Я еще способен пройти через это.
Я знаю, что сначала мне придется поиграть за границей, записать видео. Но в детстве моей мечтой было играть в НБА. Это моя цель, и я добьюсь ее», – сказал Фанчесс в интервью Bally Sports.
28-летний игрок не выступает в НФЛ с 2019 года.
Фото: NBACentral.
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В общем, имхо, крайне маловероятно, что мы его даже в Европе хоть где-то услышим, не говоря уж о НБА. Ошибусь - буду только рад за человека, правда)