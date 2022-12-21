«Детройт» продлил контракт с генеральным менеджером Троем Уивером

« » подписал продление контракта с генеральным менеджером клуба Троем Уивером, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уивер был назначен на должность 18 июня 2020 года. После его прихода «Пистонс» приобрели молодых талантливых игроков в лице Кейда Каннингема, Джейдена Айви, Джейлена Дюрена, Айзейи Стюарта и Саддика Бея, а также опытного снайпера Бояна Богдановича.

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