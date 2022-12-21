Лаури Маркканен – о 9 3-очковых: «Спасибо товарищам по команде, мне оставалось только бросать и попадать»

Форвард «Юты» Лаури Маркканен стал главным действующим лицом матча с « » (126:111)

Маркканен набрал 38 очков, что является повторением его личного рекорда результативности. Финский баскетболист также реализовал 9 3-очковых бросков, это лучший показатель в его карьере.

«Я всегда отмечаю хорошую игру партнеров и отдаю им должное. Кажется, чуть ли не все мои 3-очковые были из статичного положения, когда меня выводили на бросок отличными передачами и избавляли от сопротивления хорошими заслонами. Так что все было довольно просто, надо было только бросать и попадать. Рад, что это получалось», – заявил Маркканен.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом