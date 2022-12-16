Александер Секулич – о матче с ЦСКА: «Нужно оставаться собранными все 40 минут»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал, за счет чего можно победить лидера лиги ВТБ ЦСКА, который пока идет без поражений (16-0). «Нам предстоит играть против лидера Единой лиги ВТБ, команды, которая до сих пор не проиграла ни одного матча в турнире и в каждой встрече показывает талант, характер и длину своей скамейки. Так что испытание нам предстоит очень серьезное. По сравнению с матчем против МБА нам нужно много что улучшить. Мы подробно проговорили детали с командой, надеюсь, в матче вы это увидите.

Во встрече первого круга мы показали на стартовом отрезке, что вполне можем соперничать с ЦСКА на равных. Но для того, чтобы победный для нас счет был на табло после финальной сирены, нужно оставаться предельно собранными на протяжении всех 40 минут. Тогда у нас появится возможность что-то противопоставить столь сильной команде», – заявил Секулич.

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