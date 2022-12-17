Усман Дженг пропустит 6 недель из-за перелома запястья

Теги травмы НБА драфт НБА G-лига Оклахома-Сити Усман Дженг Баскетбол

Форвард «Оклахомы» Усман Дженг (19 лет, 208 см) получил серьезную травму в матче за фарм-команду G-лиге.

У новичка «Тандер» диагностирован перелом правого запястья без смещения. Ожидается, что игрок пропустит минимум шесть недель.

Дженг был выбран под 11-м номером на драфте-2022. Он провел 14 матчей за основу «Оклахомы», набирая в среднем 4,4 очка и 2,9 подбора за 15,7 минуты на площадке. В G-лиге французский баскетболист сыграл 11 матчей со средними показателями 15,8 очка, 8,7 подбора, 4,3 передачи и 1,2 блок-шота.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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1 комментарий

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Fronda
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Напомню, что Дженг стоил Оклахоме 3 пика первого раунда. Этот обмен был на том же драфте, где Тандер выбрали Чета под 2-м пиком. Дженга взяли 11-м. Самое интересное, что 12-й выбирала тоже Оклахома. Вот с этим последним решением все в порядке. Получили Джалена Уильямса. Он по сезону собирает в среднем 11+3+3 за 27 минут и, самое главное, прибавляет. В последних 10 матчах у него 13+4+3. Но 3 пика первого раунда за Дженга, конечно, ад.
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