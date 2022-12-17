Усман Дженг пропустит 6 недель из-за перелома запястья

Форвард «Оклахомы» (19 лет, 208 см) получил серьезную травму в матче за фарм-команду G-лиге.

У новичка «Тандер» диагностирован перелом правого запястья без смещения. Ожидается, что игрок пропустит минимум шесть недель.

Дженг был выбран под 11-м номером на драфте-2022. Он провел 14 матчей за основу «Оклахомы», набирая в среднем 4,4 очка и 2,9 подбора за 15,7 минуты на площадке. В G-лиге французский баскетболист сыграл 11 матчей со средними показателями 15,8 очка, 8,7 подбора, 4,3 передачи и 1,2 блок-шота.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать