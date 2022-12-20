Джимми Батлер: «НБА не интересуется «Майами». Нас не показывают по национальному телевидению»

Звездный защитник «Хит» считает, что не уделяет должного внимания флоридскому клубу, проявляя тем самым неуважение.

«У меня нет ощущения, что НБА сильно интересуется « ». Где-то же мы должны быть. Но нас не показывают по национальному телевидению, нигде», – заявил Батлер.

Если не считать трансляции NBA TV, то единственная пока транслируемая по национальному телевидению США встреча этого сезона с участием «Хит» была показана 21 октября (против «Селтикс»).

Следующую игру с участием «Хит» на национальном телевидении покажут 4 января (против «Лейкерс»).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать