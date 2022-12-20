Евролига. Женщины. «Олимпиакос» – «Валенсия», «Шопрон» примет «Фамилу»
Во вторник, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Валенсию».
Венгерский «Шопрон» дома сыграет с итальянской «Фамилой».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Олимпиакос Греция – Валенсия Испания
20 декабря. 18:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4.
Группа B
Шопрон Венгрия – Фамила Италия
20 декабря. 20:00
Турнирное положение: Авенида Испания – 4-1, Фамила Италия – 4-1, Шопрон Венгрия – 3-2, Жирона Испания – 3-2, Мерсин Турция – 2-3, ДВТК Венгрия – 2-3, Мехелен Бельгия – 1-4, Ланды Франция – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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