Евролига. Женщины. «Олимпиакос» – «Валенсия», «Шопрон» примет «Фамилу»

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Во вторник, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Валенсию».

Венгерский «Шопрон» дома сыграет с итальянской «Фамилой».

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Женщины

Группа А 

Олимпиакос Греция – Валенсия Испания

20 декабря. 18:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4. 

Группа B

Шопрон Венгрия – Фамила Италия

20 декабря. 20:00

Турнирное положение: Авенида Испания – 4-1, Фамила Италия – 4-1, Шопрон Венгрия – 3-2, Жирона Испания – 3-2, Мерсин Турция – 2-3, ДВТК Венгрия – 2-3, Мехелен Бельгия – 1-4, Ланды Франция – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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