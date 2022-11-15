Евролига. Женщины. «Прага» против «Пулковице», «Жирона» сыграет с «Шопроном» и другие матчи

Во вторник, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся семь матчей.

Чешская «Прага» примет польский «Пулковице», испанская «Жирона» сыграет с венгерским «Шопроном».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Сексард Венгрия – Олимпиакос Греция

15 ноября. 20:00

УСК Прага Чехия – Пулковице Польша

15 ноября. 21:00

Валенсия Испания – Бурж Франция

15 ноября. 22:00

Виртус Италия – Фенербахче Турция

15 ноября. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-0, Валенсия Испания – 2-1, Пулковице Польша – 2-1, Бурж Франция – 2-1, Виртус Италия – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Сексард Венгрия – 1-2, Олимпиакос Греция – 0-3.

Группа B

Ланды Франция – Фамила Италия

15 ноября. 21:30

Авенида Испания – Мехелен Бельгия

15 ноября. 22:30

Жирона Испания – Шопрон Венгрия

15 ноября. 23:00

Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-0, Жирона Испания – 2-1, Авенида Испания – 2-1, Фамила Италия – 2-1, ДВТК Венгрия – 1-2, Мерсин Турция – 1-2, Мехелен Бельгия – 1-2, Ланды Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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