Евролига. Женщины. «Прага» против «Пулковице», «Жирона» сыграет с «Шопроном» и другие матчи
Во вторник, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся семь матчей.
Чешская «Прага» примет польский «Пулковице», испанская «Жирона» сыграет с венгерским «Шопроном».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Сексард Венгрия – Олимпиакос Греция
15 ноября. 20:00
УСК Прага Чехия – Пулковице Польша
15 ноября. 21:00
Валенсия Испания – Бурж Франция
15 ноября. 22:00
Виртус Италия – Фенербахче Турция
15 ноября. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-0, Валенсия Испания – 2-1, Пулковице Польша – 2-1, Бурж Франция – 2-1, Виртус Италия – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Сексард Венгрия – 1-2, Олимпиакос Греция – 0-3.
Группа B
Ланды Франция – Фамила Италия
15 ноября. 21:30
Авенида Испания – Мехелен Бельгия
15 ноября. 22:30
Жирона Испания – Шопрон Венгрия
15 ноября. 23:00
Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-0, Жирона Испания – 2-1, Авенида Испания – 2-1, Фамила Италия – 2-1, ДВТК Венгрия – 1-2, Мерсин Турция – 1-2, Мехелен Бельгия – 1-2, Ланды Франция – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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