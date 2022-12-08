Евролига. Женщины. «Шопрон» – «Авенида», «Жирона» встретится с ДВТК и другие матчи
В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги венгерский «Шопрон» примет испанскую «Авениду».
Испанская «Жирона» дома встретится с венгерским ДВТК.
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа B
Шопрон Венгрия – Авенида Испания
8 декабря. 20:00
Жирона Испания – ДВТК Венгрия
8 декабря. 20:00
Фамила Италия – Мерсин Турция
8 декабря. 21:30
Мехелен Бельгия – Ланды Франция
8 декабря. 22:30
Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-1, Жирона Испания – 3-1, Авенида Испания – 3-1, Фамила Италия – 3-1, Мерсин Турция – 2-2, ДВТК Венгрия – 1-3, Мехелен Бельгия – 1-3, Ланды Франция – 0-4.
Группа А
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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