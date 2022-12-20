Джейлен Браун отреагировал на видео со своими пробежками: «Правила позволяют»

Теги Бостон НБА судьи соцсети Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун отреагировал на опубликованное в интернете видео, на котором показаны незафиксированные судьями пробежки звездного баскетболиста.

«Я уважаю это и согласен, лол. Но давайте будем последовательны и проясним ситуацию. Все совершают пробежки. Правила позволяют», – написал Браун в социальных сетях.

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4 комментария

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nicholas_urfe.
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парю где хочу
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mibX
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Очевидные вещи.
Правила говорят о том, что это пробежки по-определению. Пробежки позволяют совершать судьи, не фиксируя их. Работу судей всячески оберегает от критики и контролирует Лига. Поэтому очевидно, что это Лига позволяет делать пробежки. Раз Лига из пробежки делает не пробежки - значит Лига меняет правила игры внутри себя и превращает спорт баскетбол в баскетболосодержащее шоу с крабовыми дриблингами, даблстепбеками, нулевыми шагами, кроссоверами и прочим. Не вина Брауна в том, что так позволяют играть, как и не вина Джеймса или Хардена - они лишь делают то, что им позволяет делать НБА.
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juiceegh
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Ответ alexhub
Ждем очередных падений Бостона в таблице..
Хоть бы хоть бы.....
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alexhub
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Ждем очередных падений Бостона в таблице..
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