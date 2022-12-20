Джейлен Браун отреагировал на видео со своими пробежками: «Правила позволяют»

Форвард «Селтикс» отреагировал на опубликованное в интернете видео, на котором показаны незафиксированные судьями пробежки звездного баскетболиста.

«Я уважаю это и согласен, лол. Но давайте будем последовательны и проясним ситуацию. Все совершают пробежки. Правила позволяют», – написал Браун в социальных сетях.