Никола Йокич и Донован Митчелл – лучшие игроки недели

Центровой « » и атакующий защитник « » признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Сербский бигмен провел минувшую неделю с показателями 36,0 очка, 17,3 подбора и 8,7 передачи в среднем за матч. «Наггетс» выиграли две встречи из трех.

Митчелл помог «Кавальерс» одержать три победы в четырех матчах. Защитник набирал 32,0 очка и 3,3 подбора в среднем за игру, а также реализовал 17 бросков из-за дуги.

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