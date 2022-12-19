Маркус Смарт: «Мы не идеальны. Мы не будем все время бросать, как бросали в начале сезоне»

Разыгрывающий «Бостона» объяснил низкий процент реализации бросков у команды в матче против « » – 34,8 с игры и 25,5 из-за дуги.

«Мы не будем все время бросать, как бросали в начале сезоне, и играть, как играли. У нас будут и такие матчи, как сегодня. Наши показатели будут выравниваться, и нам нужно просто выходить на паркет и получать удовольствие от игры. Мы пытаемся быть идеальными, но нам нужно понять, что мы не идеальны, и просто играть.

Нам нужно вернуться к простому движению мяча. Соперники отлично прихватывают нас, идут в контакт, заставляют играть с жестким сопротивлением, и мы не можем ничем ответить. Мы не должны позволять им вставать в оборону и полностью закрывать нас. Нужно двигать мяч, как мы делали это в начале сезоне», – сказал Смарт.

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