В Москве пройдет турнир 1х1 в октагоне

24 декабря в спорткомплексе «Территория мяча» в Москве состоится турнир в формате 1х1 «B1BOX», площадкой для которого будет служить октагон.

В турнире примут участие 12 баскетболистов, среди которых бывшие профессиональные игроки и чемпионы России 3х3. Решающая стадия будет транслироваться на федеральном телеканале « ».

Защитник «Нижнего Новгорода», финалист первого турнира «B1BOX» рассказал о своем опыте участия в турнире.

«Сама обстановка подразумевает борьбу, сражение. Октагон и баскетбольная площадка, мне кажется, – это крутое сочетание. В первом турнире многие зрители прочувствовали вместе со мной всю боль и всю сложность данного формата. Он заставляет тебя играть на пределе своих эмоциональных и физических возможностей», – сказал Понкрашов.

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