В Москве пройдет турнир 1х1 в октагоне

Теги Антон Понкрашов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол 3х3 Матч ТВ Баскетбол

24 декабря в спорткомплексе «Территория мяча» в Москве состоится турнир в формате 1х1 «B1BOX», площадкой для которого будет служить октагон.

В турнире примут участие 12 баскетболистов, среди которых бывшие профессиональные игроки и чемпионы России 3х3. Решающая стадия будет транслироваться на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Защитник «Нижнего Новгорода», финалист первого турнира «B1BOX» Антон Понкрашов рассказал о своем опыте участия в турнире.

«Сама обстановка подразумевает борьбу, сражение. Октагон и баскетбольная площадка, мне кажется, – это крутое сочетание. В первом турнире многие зрители прочувствовали вместе со мной всю боль и всю сложность данного формата. Он заставляет тебя играть на пределе своих эмоциональных и физических возможностей», – сказал Понкрашов.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы