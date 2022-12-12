«Мэверикс» пожаловались НБА на то, что Яннис нарушает правило 10 секунд перед штрафными

По словам владельца «Далласа» , «Мэверикс» звонили в по поводу того, что форвард «Бакс» нарушал правило 10 секунд перед штрафными в первой встрече команд две недели назад.

НБА заверила «Мэверикс», что судьи будут фиксировать нарушение, однако в пятничном матче Яннис потратил 12 секунд на подготовку к штрафному броску.

«Я понятия не имею, почему они не зафиксировали нарушение при разнице в счете в 1 очко», – сказал Кьюбан.

уступил «Милуоки» со счетом 105:106.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)