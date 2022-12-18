МБА гарантировала себе попадание в плей-офф Лиги ВТБ-22/23

МБА обеспечила себе попадание в плей-офф лиги ВТБ-2022/23 благодаря гостевой победе над « » (76:61).

Новичок Лиги вышел на результат 12-5 и гарантированно попадет в группу А (топ-6 команд) на втором этапе турнира. Все участники группы А сыграют в плей-офф-2023.

вошла в состав участников Единой лиги ВТБ перед началом нынешнего сезона. В московской команде под руководством играют только российские баскетболисты.

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