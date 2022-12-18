МБА гарантировала себе попадание в плей-офф Лиги ВТБ-22/23

Теги Василий Карасев Минск Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

МБА обеспечила себе попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23 благодаря гостевой победе над «Минском» (76:61).

Новичок Лиги вышел на результат 12-5 и гарантированно попадет в группу А (топ-6 команд) на втором этапе турнира. Все участники группы А сыграют в плей-офф-2023.

МБА вошла в состав участников Единой лиги ВТБ перед началом нынешнего сезона. В московской команде под руководством Василия Карасева играют только российские баскетболисты.

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1 комментарий

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artpal
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Удивительная команда - новички, играют только россиянами, при этом прут танком, проигрывая только признанным топам
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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