МБА гарантировала себе попадание в плей-офф Лиги ВТБ-22/23
МБА обеспечила себе попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23 благодаря гостевой победе над «Минском» (76:61).
Новичок Лиги вышел на результат 12-5 и гарантированно попадет в группу А (топ-6 команд) на втором этапе турнира. Все участники группы А сыграют в плей-офф-2023.
МБА вошла в состав участников Единой лиги ВТБ перед началом нынешнего сезона. В московской команде под руководством Василия Карасева играют только российские баскетболисты.
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