Василий Карасев: «Не хотели бы стать одним из соперников, у кого «Минск» выиграет»

Главный тренер МБА Василий Карасев ожидает непростой игры в сегодняшней гостевой встрече с « ».

«Минск», по сравнению с нашим первым матчем, подписал новых игроков, при этом кто-то из легионеров последние матчи пропустил, поэтому сейчас довольно сложно сказать, в каком составе минчане сыграют.

У команды есть желание, в составе хорошие молодые игроки, у которых серьезные амбиции. Да, у них пока не хватает побед, где-то качество проседает, но мы не хотели бы стать одним из соперников, у кого минчане выиграют.

Просто не будет — мы только вернулись из Сургута, перед вылетом в Минск была буквально одна тренировка, но выйдем играть с полной отдачей, чтобы забрать победу», – сказал Карасев.

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