Расселл Уэстбрук: «Когда мы играем в таком ритме, нас трудно остановить»

Разыгрывающий « » после матча с «Наггетс» (126:108) рассказал, в чем удалось прибавить команде.

«Изменился ритм, а вместе с ним и игра. Это было заметно.

Когда мы играем вот так, нас трудно остановить», – заявил Уэстбрук.

Расселл оформил второй в сезоне трипл-дабл со скамейки – 15 очков, 11 подборов, 12 передач, а также 2 перехвата.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться