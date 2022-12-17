Расселл Уэстбрук: «Когда мы играем в таком ритме, нас трудно остановить»

Теги Денвер Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук после матча с «Наггетс» (126:108) рассказал, в чем удалось прибавить команде.

«Изменился ритм, а вместе с ним и игра. Это было заметно.

Когда мы играем вот так, нас трудно остановить», – заявил Уэстбрук.

Расселл оформил второй в сезоне трипл-дабл со скамейки – 15 очков, 11 подборов, 12 передач, а также 2 перехвата.

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1 комментарий

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Vagant
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Чтобы в таком темпе играть, надо подборы забирать. ЛАЛ в этом матче выиграли подбор. Брайант, напрмер, 4 подбора в нападении забрал.
Кстати, очень качественная игра Кристи в этом матче. И дело не только в двух подряд забитых трешек. Очень много было и контеста, и дефлекшена. 16 минут. +/- = +14 -- 198 см
К примеру, Патрик 21 минута, +/- = -11 -- 186 см. Это еще с учетом того. что Бев (по ходу матча до -20 доходило) попал в зону благотворного торнадо Расса
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