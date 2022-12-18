Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет в гостях со «Страсбуром», «Монако» – с «Ле-Портелем»

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся два матча.

« » сыграет в гостях со « », «Монако» – с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 11-2, – 10-3, Шоле – 10-3, – 9-4, Бурк – 9-4, Лимож – 7-5, Виллербан – 7-6, – 6-6, Ле-Ман – 6-7, Блуа – 5-7, Роанн – 5-7, Страсбур – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-8, Нанси – 5-8, Париж – 4-9, Фос Прованс – 4-9, – 4-9, Ле-Портель – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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