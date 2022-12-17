Чемпионат Франции. «Париж» против «Метрополитана», «Бурк» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком» и другие матчи
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.
«Париж» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» дома сыграет с «Гравлин-Дюнкерком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 11-2, Метрополитан – 9-3, Шоле – 9-3, Дижон – 9-3, Бурк – 8-4, Лимож – 7-5, Виллербан – 7-6, Ле-Ман – 6-6, Нантер – 5-6, Блуа – 5-6, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-7, Страсбур – 5-7, Нанси – 5-8, Париж – 4-8, Фос Прованс – 4-9, По-Ортез – 3-9, Ле-Портель – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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