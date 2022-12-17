Чемпионат Франции. «Париж» против «Метрополитана», «Бурк» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком» и другие матчи

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.

«Париж» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» дома сыграет с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Нантер Дата проведения 17 декабря, 22.00, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 11-2, – 9-3, Шоле – 9-3, – 9-3, Бурк – 8-4, Лимож – 7-5, Виллербан – 7-6, – 6-6, – 5-6, Блуа – 5-6, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-7, Страсбур – 5-7, Нанси – 5-8, Париж – 4-8, Фос Прованс – 4-9, – 3-9, Ле-Портель – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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