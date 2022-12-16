Чемпионат Франции. «Фос Прованс» встретится с «Нанси»

В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Фос Прованс» встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 11-2, Метрополитан – 9-3, Шоле – 9-3, Дижон – 9-3, Бурк – 8-4, Лимож – 7-5, Виллербан – 7-6, Ле-Ман – 6-6, Нантер – 5-6, Блуа – 5-6, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-7, Нанси – 5-7, Страсбур – 5-7, Париж – 4-8, По-Ортез – 3-9, Фос Прованс – 3-9, Ле-Портель – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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