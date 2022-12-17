Олег Киселев: «Астана» нормально отыграла 35 минут, а потом были 5 минут бардака и хаоса»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев остался недоволен действиями команды в концовке матча лиге ВТБ против «Пармы» (74:94).

«Нельзя выигрывать матч, играя 35 минут, а потом делая грубые ошибки. В конечном итоге мы имеем 20 потерь. В этой игре мы не выдержали концентрацию полностью, нормально отыграли 35 минут, а потом были 5 минут бардака и хаоса. Мы над этим работаем.

Также мы не справились с Брайоном Алленом, хотя у нас были определенные преимущества — но мы их не использовали. Поздравляю соперников с победой, классная атмосфера в « », – сказал Киселев.

Аллен завершил встречу с показателями 17 очков, 6 подборов и 5 передач. Он реализовал несколько важных бросков в заключительные минуты игры.

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