Олег Киселев: «Астана» нормально отыграла 35 минут, а потом были 5 минут бардака и хаоса»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев остался недоволен действиями команды в концовке матча Единой лиге ВТБ против «Пармы» (74:94).
«Нельзя выигрывать матч, играя 35 минут, а потом делая грубые ошибки. В конечном итоге мы имеем 20 потерь. В этой игре мы не выдержали концентрацию полностью, нормально отыграли 35 минут, а потом были 5 минут бардака и хаоса. Мы над этим работаем.
Также мы не справились с Брайоном Алленом, хотя у нас были определенные преимущества — но мы их не использовали. Поздравляю соперников с победой, классная атмосфера в «Молоте», – сказал Киселев.
Аллен завершил встречу с показателями 17 очков, 6 подборов и 5 передач. Он реализовал несколько важных бросков в заключительные минуты игры.
Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ
Комментарии