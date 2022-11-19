Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Виллербан», «Ле-Ман» сыграет с «Бурком» и другие матчи
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся четыре матча.
«Дижон» примет «Виллербан», «Ле-Ман» дома сыграет с «Бурком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 7-1, Шоле – 7-1, Метрополитан – 6-1, Ле-Ман – 6-2, Дижон – 6-2, Блуа – 5-4, Виллербан – 5-3, Нантер – 4-3, Лимож – 4-4, Бурк – 4-4, Нанси – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 3-5, Фос Прованс – 2-5, Роанн – 2-5, По-Ортез – 2-6, Париж – 2-6, Ле-Портель – 2-7, Страсбур – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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