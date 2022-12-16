Битадзе, Санадзе, Шенгелия и Коркмаз оштрафованы за инцидент на Евробаскете

завершила расследование по поводу инцидента, который произошел на Евробаскете-2022 во время матча между сборными Турции и Грузии (83:88 2ОТ).

В соответствии с регламентом ФИБА дисциплинарная комиссия наложила следующие санкции:

– получил штраф в размере 15 000 швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит такое же или подобное нарушение в течение испытательного срока, он будет немедленно дисквалифицирован на 5 официальных матчей в дополнение к любым санкциям, наложенным за новое нарушение.

– Дуда Санадзе получил штраф в размере 3 000 швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит такое же или подобное нарушение в течение испытательного срока, он будет немедленно дисквалифицирован на 1 официальный матч в дополнение к любым санкциям, наложенным за новое нарушение.

– получил штраф в размере 5 000 швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит такое же или подобное нарушение в течение испытательного срока, он будет немедленно дисквалифицирован на 2 официальных матча в дополнение к любым санкциям, наложенным за новое нарушение.

– получил штраф в размере 6 000 швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит такое же или подобное нарушение в течение испытательного срока, он будет немедленно дисквалифицирован на 3 официальных матча в дополнение к любым санкциям, наложенным за новое нарушение.

– Федерация баскетбола Грузии получила штраф в размере 40 000 швейцарских франков.

– Федерация баскетбола Турции получила штраф в размере 15 000 швейцарских франков.

Напомним, что после матча форвард сборной Турции Коркмаз заявил, что подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны трех игроков сборной Грузии – Шенгелии, Битадзе и Санадзе – и двух охранников.

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