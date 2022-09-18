Генсек ФИБА-Европа: «Я бы не сказал, что судейство на Евробаскете было плохим»

Генеральный секретарь Камил Новак прокомментировал многочисленные жалобы на судейство со стороны команд-участниц Евробаскета-2022.

«Я должен сказать о двух вещах. Во-первых, судей оценивают перед турниром и во время него. Арбитр попадает на Евробаскет не случайно. Очевидно, есть ошибки. Хочу подчеркнуть: того, что произошло в игре между Литвой и Германией, точно быть не должно. Думаю, что это была цепочка ошибок, которую трудно повторить. Когда мне впервые сообщили об этом, я задавал множество вопросов о том, как такое могло произойти, если за судейским столом сидят секретари.

Я хочу быть предельно честным. Разумеется, это было очень неприятно. Но я также считаю, что это породило дискуссию в СМИ. Это вторая часть моего ответа. Многие журналисты были на Евробаскете-2015. Записи матчей подтверждают, что в этот раз судейство было не хуже, чем в 2015 году.

Нынешний Евробаскет со всеми суперзвездами был напряженным, но я бы не сказал, что судейство было плохим. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что в плей-офф команды не так сильно жаловались. Все поняли, что это не даст никакого преимущества.

В действительности произошло два плохих момента. Один был в матче Литвы с Германией. Мы были недовольны и сразу же приняли меры. Это были тяжело, но нам нужно было защитить отдельных лиц. Второй случай был совсем другим и произошел в матче Грузии с Турцией в Тбилиси.

В остальном у нас не было ничего неожиданного. Этот Евробаскет отличается тем, что возросла роль социальных сетей. Сегодня ты можешь что-то опубликовать, и это создаст мнение, что не все хорошо», — рассказал Новак.

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