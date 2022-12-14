«Нетс» имеют лучший в НБА рейтинг в клатче, «Лейкерс» – худший

показывает лучшую разницу набранных и пропущенных очков в клатче* среди всех команд НБА.

Совокупный рейтинг «Нетс» составляет «+39,9». Команда опережает по данному показателю («+26») и («+24»).

Худшую разницу в напряженных концовках демонстрируют («-35,2»). Калифорнийцы уступают («-31»), («-29,2») и («-28,2») – трем худшим командам Востока.

*Клатч – ситуация, при которой в последние 5 минут матча разница в счете составляет не более 5 очков.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване