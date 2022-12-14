«Нетс» имеют лучший в НБА рейтинг в клатче, «Лейкерс» – худший

Теги Шарлотт Детройт Лейкерс Бруклин Новый Орлеан Орландо Торонто НБА Баскетбол

«Бруклин» показывает лучшую разницу набранных и пропущенных очков в клатче* среди всех команд НБА.

Совокупный рейтинг «Нетс» составляет «+39,9». Команда опережает по данному показателю «Торонто» («+26») и «Новый Орлеан» («+24»).

Худшую разницу в напряженных концовках демонстрируют «Лейкерс» («-35,2»). Калифорнийцы уступают «Детройту» («-31»), «Шарлотт» («-29,2») и «Орландо» («-28,2») – трем худшим командам Востока.

*Клатч – ситуация, при которой в последние 5 минут матча разница в счете составляет не более 5 очков.

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2 комментария

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Drinkinss
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Леба пенсионер, а МВП девис - хрусталь. Оба выдахаются к клатчу и еле ноги волочат. См, например, сегодняшнюю игру с бостоном.
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Денис Храпунов
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Ужасная новость для местных экспертов конечно.
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