«Нетс» имеют лучший в НБА рейтинг в клатче, «Лейкерс» – худший
«Бруклин» показывает лучшую разницу набранных и пропущенных очков в клатче* среди всех команд НБА.
Совокупный рейтинг «Нетс» составляет «+39,9». Команда опережает по данному показателю «Торонто» («+26») и «Новый Орлеан» («+24»).
Худшую разницу в напряженных концовках демонстрируют «Лейкерс» («-35,2»). Калифорнийцы уступают «Детройту» («-31»), «Шарлотт» («-29,2») и «Орландо» («-28,2») – трем худшим командам Востока.
*Клатч – ситуация, при которой в последние 5 минут матча разница в счете составляет не более 5 очков.
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