«Орландо» набрал 50 очков в первой четверти матча с «Атлантой»

обновил клубный рекорд по набранным очкам в стартовой четверти.

«Мэджик» за первые 12 минут встречи с «Хоукс» набрали 50 очков (50:22).

Матч завершился победой «Орландо» со счетом 135:124.

«Пропустить 50 очков за одну четверть – это что-то с чем-то. Но это НБА. Здесь нет лишних людей. Все здесь умеют играть, так что надо включаться с самого начала.

Мы создали себе серьезные проблемы и не смогли исправить ситуацию», – констатировал «большой» .

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване