«Орландо» набрал 50 очков в первой четверти матча с «Атлантой»

Теги Атланта Орландо НБА Оньека Оконгву Баскетбол

«Орландо» обновил клубный рекорд по набранным очкам в стартовой четверти.

«Мэджик» за первые 12 минут встречи с «Хоукс» набрали 50 очков (50:22).

Матч завершился победой «Орландо» со счетом 135:124.

«Пропустить 50 очков за одну четверть – это что-то с чем-то. Но это НБА. Здесь нет лишних людей. Все здесь умеют играть, так что надо включаться с самого начала.

Мы создали себе серьезные проблемы и не смогли исправить ситуацию», – констатировал «большой» Оньека Оконгву.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая быстрая булочка в мире
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Позорная Атланта. Посоветовал бы им танковать, но они все пики отдали. Слиить 20 очков преимущества Окле и Хьюстону, теперь вот позорно Мэжик проиграть. Зла не хватает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы