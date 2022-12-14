Джон Уолл пропустит матч с «Миннесотой»

Разыгрывающий не выйдет на площадку в матче против «Миннесоты», который состоится сегодня ночью.

32-летний баскетболист испытывает проблемы с левым коленом и получит отдых в ближайшей встрече.

В нынешнем сезоне Уолл провел 23 матча, набирая в среднем 12,3 очка и 5,6 передачи за 22,2 минуты на площадке.

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