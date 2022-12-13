Даниил Коско: «Хотим проявить в Перми максимум возможностей»

Теги Единая лига ВТБ Астана Парма-Пари Даниил Коско Баскетбол

Форвард «Минска» Даниил Коско рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Пармой».

«После двух тяжелых матчей дома мы настраиваемся на игру в Перми. Хотим проявить свои максимальные возможности, исключить ошибки, показать свою лучшую игру и хорошо выступить как в защите, так и в нападении.

У нас есть новые игроки, которым еще нужно немного времени, чтобы полноценно влиться в состав, и мы стараемся максимально их поддержать», – заявил Коско.

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы