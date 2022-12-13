Даниил Коско: «Хотим проявить в Перми максимум возможностей»

Форвард «Минска» Даниил Коско рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Пармой».

«После двух тяжелых матчей дома мы настраиваемся на игру в Перми. Хотим проявить свои максимальные возможности, исключить ошибки, показать свою лучшую игру и хорошо выступить как в защите, так и в нападении.

У нас есть новые игроки, которым еще нужно немного времени, чтобы полноценно влиться в состав, и мы стараемся максимально их поддержать», – заявил Коско.

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