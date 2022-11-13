Разыгрывающий «Астаны» Аксенов о натурализации: «А я ведь давно уже с Мукановым на эту тему говорю! Про паспорт синего цвета 😂🙏🇰🇿»
Российский разыгрывающий «Астаны» Даниил Аксенов шутя ответил на вопрос о натурализации.
— Рустем (Муканов), а я ведь давно уже с тобой на эту тему говорю! Про паспорт синего цвета 😂🙏🇰🇿.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме
Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов
Комментарии