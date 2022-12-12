Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Цибоной»
В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский ФМП примет хорватскую «Цибону».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Задар Хорватия – 6-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Цибона Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, Скопье Северная Македония - 2-8, Борац Чачак Сербия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер
Комментарии