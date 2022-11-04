Иван Ухов: «Зенит» пока не в лучших кондициях, но его стоит уважать»

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил уровень готовности конкурентов в борьбе за чемпионство лиги ВТБ-2022/23.

«Игры с «Зенитом» показывают, что они также будут бороться за чемпионство. В межсезонье они набрали качественных исполнителей и, самое важное, сохранили тренера . Пока они не в лучших кондициях, но их стоит уважать. Уверен, что они еще покажут свой уровень, когда вернутся все травмированные.

УНИКС сохранил главного тренера. На замену статусным легионерам взяли не менее сильных исполнителей. Рейнольдс, Мэйкон, Лабери… Этот состав не уступает по силе прошлогоднему. У них качественная скамейка, сильный русский костяк. Перасович использует широкую ротацию. Поэтому не удивлен, что они также идут без поражений», – сказал Ухов.

На старте сезона ЦСКА и возглавляют таблицу Лиги ВТБ с показателями 7-0. Действующий чемпион «Зенит» идет на третьем месте (5-2).

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