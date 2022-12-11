Дражен Анзулович: «С таким уровнем игры «Енисею» рассчитывать на победу невозможно»

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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович остался недоволен действиями игроков во второй половине матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (67:73).

«Поздравляю «НН» с победой. Сегодняшня игра состояла из двух частей. В первые 18 минут мы выглядели как серьезная команда, которая знает, как играть против нижегородцев, и вели 16 очков. Однако в последние две минуты второй четверти мы потеряли этот уровень и закончили всего с восемью очками преимущества.

Вторая половина получилась совершенно другой: организация нашего нападения развалилась, защитники не контролировали игру. Да и в обороне показывали не то, что планировали. И опять в последние две минуты только уже четвертой четверти имели шанс, но позволили сопернику взять несколько подборов в нападении. С таким уровнем игры рассчитывать на победу невозможно», – сказал Анзулович.

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