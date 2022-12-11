Зоран Лукич – о победе над «Енисеем»: «У «НН» было топливо на 60 км, но мы сумели проехать 120»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил влияние усталости на игру команды в матче против (73:67) в лиге ВТБ.

«Очень важная и очень нужная победа для нас, которая позволила закрепиться в турнирной таблице среди первых шести команд. Другой момент, который нужно упомянуть, – это наша усталость. Не хочу ею оправдываться, но нам пришлось искать правильный баланс в коллективе между игроками, чтобы скомпенсировать ее.

Ключевым фактором стала ротация на позиции больших игроков, именно она и позволила сократить отставание с 16 очков до 8. А потом я уже был уверен, что вторую половину мы возьмем под контроль. Ребята молодцы! У нас было топливо на 60 километров, но мы сумели проехать 120!» – заявил Лукич.

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