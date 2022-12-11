Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем»

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 9-0, – 8-1, Бурсаспор – 6-3, – 6-3, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Петким Спор – 4-6, – 4-6, Газиантеп – 3-5, – 3-5, – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-7, Маниса – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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