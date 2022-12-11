Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем»
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 11 декабря, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Бурсаспор – 6-3, Анадолу Эфес – 6-3, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-6, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-7, Маниса – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
Комментарии