Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем»

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В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Газиантеп
Дата проведения
11 декабря, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Тюрк Телеком
Дата проведения
11 декабря, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Бешикташ – Анадолу Эфес
Дата проведения
11 декабря, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Бурсаспор – 6-3, Анадолу Эфес – 6-3, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-6, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-7, Маниса – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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