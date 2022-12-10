Игорь Вольхин – о матче с УНИКСом: «Едем брать реванш»

Форвард «Зенита» заявил, что его команда рассчитывает только на победу в матче лиги ВТБ против УНИКСа, который состоится в воскресенье.

«Настрой перед матчем с УНИКСом боевой. Ожидать стоит хорошей игры как в защите, так и в нападении. Это будет довольно интересный матч – мы проиграли им дома и теперь едем брать реванш. Как тренер всегда говорил: «Ни одна команда не может выиграть нас два раза подряд». Мы должны исправиться.

Игра точно будет интересной, рассчитываем, конечно, на победу. Ключевыми станут командные взаимодействия, работа в защите. У тренеров есть свой план, и мы будем его придерживаться», –

проиграл (79:82) на своей площадке в первом матче нынешнего сезона Лиги ВТБ.

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