Джален Рейнольдс – о матче с «Зенитом»: «Нас ожидает сложная игра»
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ, который состоится в воскресенье.
«Впереди очень важный матч. Нам нужно остановить их «больших» под щитами, четко выполнять тренерскую установку и сдержать снайперов «Зенита». Нас ожидает сложная игра. Приглашаю замечательных болельщиков УНИКСа прийти и поддержать нас», – заявил Рейнольдс.
УНИКС (13-2) и «Зенит» (12-2) конкурируют за второе место в таблице.
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