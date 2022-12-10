Джален Рейнольдс – о матче с «Зенитом»: «Нас ожидает сложная игра»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Баскетбол

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ, который состоится в воскресенье.

«Впереди очень важный матч. Нам нужно остановить их «больших» под щитами, четко выполнять тренерскую установку и сдержать снайперов «Зенита». Нас ожидает сложная игра. Приглашаю замечательных болельщиков УНИКСа прийти и поддержать нас», – заявил Рейнольдс.

УНИКС (13-2) и «Зенит» (12-2) конкурируют за второе место в таблице.

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