Велимир Перасович: «Матч с «Зенитом» является одним из важнейших на данном отрезке сезона»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность матча против «Зенита», который состоится в воскресенье.

«Зенит» – действующий чемпион и одна из сильнейших команд Единой лиги ВТБ. Гости показывают очень хорошую и уверенную игру. Знаем, что они действуют на площадке с высокой интенсивностью и дисциплиной. Нам предстоит сложный матч, который является одним из важнейших на данном отрезке сезона», – сказал Перасович.

УНИКС (13-2) и «Зенит» (12-2) конкурируют за второе место в таблице. 

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные