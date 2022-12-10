Велимир Перасович: «Матч с «Зенитом» является одним из важнейших на данном отрезке сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность матча против «Зенита», который состоится в воскресенье.

«Зенит» – действующий чемпион и одна из сильнейших команд лиги ВТБ. Гости показывают очень хорошую и уверенную игру. Знаем, что они действуют на площадке с высокой интенсивностью и дисциплиной. Нам предстоит сложный матч, который является одним из важнейших на данном отрезке сезона», – сказал Перасович.

УНИКС (13-2) и (12-2) конкурируют за второе место в таблице.

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