Игрок «Уорриорз» Энтони Лэмб выступил с заявлением в связи с обвинением в изнасиловании

Форвард «Уорриорз» обвиняется в изнасиловании в рамках гражданского иска, поданного против университета Вермонта тремя бывшими студентками.

Лэмб прокомментировал ситуацию в официальном заявлении.

«Обвинения, выдвинутые против меня в 2019 году, которые недавно всплыли на поверхность, являются ложными.

Я всегда был полностью готов сотрудничать в отношении предполагаемого инцидента и приветствовал любое расследование этого вопроса. Иными словами, с моей стороны никогда не возникало сексуальных посягательств», – говорится в заявлении баскетболиста.

В судебном иске против университета бывшая университетская пловчиха Кендалл Уэр утверждает, что Лэмб изнасиловал ее на вечеринке за пределами кампуса. Упоминается также о двух других инцидентах, связанных с Энтони.

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