Жорди Бертомеу – об исключении российских клубов из Евролиги: «Возникли большие трудности, вызванные политическим давлением в разных странах»
Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу объяснил решение исключить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» из турнира в марте этого года.
«В тот момент возникли большие трудности, вызванные политическим давлением в разных странах. Нам пришлось столкнуться с совершенно противоположной реакцией литовцев и сербов. Несмоненно, лиге приходится защищать определенные ценности. Мы должны были так поступить. Не понимал лицемерия некоторых людей, которые воздерживались от принятия этого решения», – заявил Бертомеу.
Испанский функционер является основателем Евролиги. В этом году он ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги. Его сменил знаменитый сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога.
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