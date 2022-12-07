Жорди Бертомеу – об исключении российских клубов из Евролиги: «Возникли большие трудности, вызванные политическим давлением в разных странах»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Жорди Бертомеу Политика Баскетбол

Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу объяснил решение исключить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» из турнира в марте этого года.

«В тот момент возникли большие трудности, вызванные политическим давлением в разных странах. Нам пришлось столкнуться с совершенно противоположной реакцией литовцев и сербов. Несмоненно, лиге приходится защищать определенные ценности. Мы должны были так поступить. Не понимал лицемерия некоторых людей, которые воздерживались от принятия этого решения», – заявил Бертомеу.

Испанский функционер является основателем Евролиги. В этом году он ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги. Его сменил знаменитый сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога.

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