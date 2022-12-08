Никола Вуйчич официально получил звание Легенды Евролиги

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Знаменитый хорватский центровой Никола Вуйчич официально получил звание Легенды Евролиги.

Торжественная церемония прошла перед матчем «Маккаби Тель-Авив» против «Валенсии» 8 декабря. Игровую майку Вуйчича подняли по своды Дворца Менора-Мивтахим.

На церемонии присутствовали друзья баскетболиста и бывшие партнеры по команде, такие как Дэвид Блатт, Шимон Мизрахи, Милош Теодосич, Энтони Паркер, Омри Каспи, Деррик Шарп, Шарунас Ясикявичюс, Дени Авдия и другие.

Вуйчич стал девятым игроком, получившим высшую награду Евролиги, после Тео Папалукаса, Хуана Карлоса Наварро, Рамунаса Шишкаускаса, Шарунаса Ясикявичюса, Димитриса Диамантидиса, Мирсада Турккана, Фелипе Рейеса и Вассилиса Спанулиса.

Генменеджеры Евролиги, которые сами выходили на площадку

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