Никола Вуйчич получит звание Легенды Евролиги

Знаменитый хорватский центровой Никола Вуйчич официально получит звание Легенды Евролиги.

Торжественная церемония состоится в четверг, 8 декабря, во Дворце Менора-Мивтахим незадолго до матча против «Валенсии».

Вуйчич был самым титулованным бигменом своего поколения в Евролиге. Его пять раз выбирали в символическую сборную лиги, что является лучшим показателем среди всех центровых в истории турнира и пятым среди всех игроков.

Вуйчич выиграл Евролигу в 2004 и 2005 годах в качестве игрока «Маккаби», а затем в 2014 году в качестве спортивного директора клуба.

Он станет девятым игроком, получившим высшую награду Евролиги, после Тео Папалукаса, Хуана Карлоса Наварро, Рамунаса Шишкаускаса, Шарунаса Ясикявичюса, Димитриса Диамантидиса, Мирсада Турккана, Фелипе Рейеса и Вассилиса Спанулиса.

Генменеджеры Евролиги, которые сами выходили на площадку