«Уорриорз» интересуются Якобом Пелтлем и Майлзом Тернером
«Голден Стэйт» хочет приобрести универсального игрока передней линии, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.
По информации Пинкуса, в сферу интересов клуба входят Якоб Пелтль из «Сан-Антонио» и Майлз Тернер из «Индианы».
Отмечается, что «Уорриорз» могут расстаться с кем-то из молодых игроков ради усиления. Действующие чемпионы имеют результат 8-10 и занимают 11-е место на Западе.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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