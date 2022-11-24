«Уорриорз» интересуются Якобом Пелтлем и Майлзом Тернером

«Голден Стэйт» хочет приобрести универсального игрока передней линии, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

По информации Пинкуса, в сферу интересов клуба входят из и из «Индианы».

Отмечается, что «Уорриорз» могут расстаться с кем-то из молодых игроков ради усиления. Действующие чемпионы имеют результат 8-10 и занимают 11-е место на Западе.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться