Майкл Майерс сделал 18 подборов против МБА – рекорд сезона Лиги ВТБ

Центровой «Астаны» Майкл Майерс обновил рекорд нынешнего сезона лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче.

Во встрече с (59:81) американский баскетболист совершил 18 подборов, включая 4 – в нападении. Также он записал на свой счет 15 очков (4-7 с игры), 3 передачи и 2 блок-шота за 33 минуты на площадке.

Предыдущий рекорд нынешнего сезона Лиги принадлежал форварду , который сделал 15 подборов за 23 минуты в матче против (54:36) 24 октября.

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