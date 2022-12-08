Майкл Майерс сделал 18 подборов против МБА – рекорд сезона Лиги ВТБ

Теги Енисей Минск Единая лига ВТБ Владислав Трушкин Астана МБА Майкл Майерс Баскетбол

Центровой «Астаны» Майкл Майерс обновил рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче.

Во встрече с МБА (59:81) американский баскетболист совершил 18 подборов, включая 4 – в нападении. Также он записал на свой счет 15 очков (4-7 с игры), 3 передачи и 2 блок-шота за 33 минуты на площадке.

Предыдущий рекорд нынешнего сезона Лиги принадлежал форварду «Енисея» Владиславу Трушкину, который сделал 15 подборов за 23 минуты в матче против «Минска» (54:36) 24 октября.

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