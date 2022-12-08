Майкл Майерс сделал 18 подборов против МБА – рекорд сезона Лиги ВТБ
Центровой «Астаны» Майкл Майерс обновил рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче.
Во встрече с МБА (59:81) американский баскетболист совершил 18 подборов, включая 4 – в нападении. Также он записал на свой счет 15 очков (4-7 с игры), 3 передачи и 2 блок-шота за 33 минуты на площадке.
Предыдущий рекорд нынешнего сезона Лиги принадлежал форварду «Енисея» Владиславу Трушкину, который сделал 15 подборов за 23 минуты в матче против «Минска» (54:36) 24 октября.
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