Владелец «Пао» Яннакопулос получил бан на 3 матча и штраф 80 000 евро за критику Евролиги

наложила санкции на владельца Димитриса Яннакопулоса за «оскорбительные высказывания» в соответствии с Дисциплинарным кодексом турнира.

Яннакопулос отстранен на ближайшие 3 матча греческого клуба в Евролиге и оштрафован на 80 000 евро. Таким образом, он не сможет присутствовать на матчах «Пао» против «Милана» (8 декабря), «Валенсии» (13 декабря) и «Барселоны» (16 декабря).

Причиной санкций стали критические заявления Яннакопулоса в соцсетях после матча против «Партизана» (89:91).

«Это точно одна из самых ужасных расправ, которые вы над нами устраивали.

Вы просто крадете наше время, энергию и деньги. Вы делали это на протяжении последних 20 лет, но когда мы попросили разрешение на выход из вашего мошеннического турнира, вы нам не позволили. Почему?» - написал Яннакопулос.

В прошлом владелец «Пао» неоднократно обвинял Евролигу в предвзятом отношении к его клубу. Он назвал предыдущего главу турнира Жорди Бертомеу «вором», за что получил один из многочисленных штрафов.

Жармухамедов – самый экзотичный из чемпионов ОИ-1972. Пришел в спорт в 19 лет, играл с оторванными фалангами, конфликтовал с Гомельским

«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым