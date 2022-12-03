Дражен Анзулович: «С таким количеством потерь «Енисею» выиграть тяжело»

Главный тренер Дражен Анзулович посетовал на большое количество потерь в матче против «Локомотива-Кубань» (71:75) в лиге ВТБ.

Красноярская команда допустила 23 потери по итогам встречи.

«Во-первых, поздравляю . Но также поздравляю и своих игроков – мы здорово старались и сражались. Я доволен тем, как наша команда действовала в защите на всем протяжении матча. «Локо» играет в очень быстрый и интенсивный баскетбол. Я доволен тем, что мы не дали набрать им много очков и навязали плотную борьбу. Но опять в концовке сыграло качество . И наши потери тоже предопределили исход игры.

Точно не знаю, но подозреваю, что мы в лидерах Лиги по потерям. Это происходит у нас на протяжении всего сезона. Мы знаем об этом, тренируемся, чтобы снизить их количество, но, как видим, в данный момент нам ещё работать и работать над аспектом игры. С таким количеством потерь выиграть тяжело.

Почему не играл ? Он заболел сразу после игры с «Астаной», в понедельник у него поднялась температура, ни о каких тренировках и речи быть не могло. Надеюсь, он выздоровеет к нашему возвращению», – сказал Анзулович.

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