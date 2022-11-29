Еврокубок. «Промитеас» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» сыграет с «Бурком» и другие матчи

Во вторник, 29 ноября, пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Греческий «Промитеас» примет турецкий «Тюрк Телеком», испанский «Ховентуд» дома сыграет с французским «Бурком».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания – 4-1, Бурк Франция – 4-1, Бурсаспор Турция – 3-2, Венеция Италия – 3-2, Прометей Украина – 3-2, Брешия Италия – 2-3, Клуж Румыния – 2-3, Ульм Германия – 2-3, Литкабелис Литва – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5.

Группа B

Положение команд: Промитеас Греция – 4-1, Гран-Канария Испания – 4-1, Тюрк Телеком Турция – 4-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Париж Франция – 3-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Гамбург Германия – 2-3, Шленск Польша – 0-5, Тренто Италия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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